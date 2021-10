Viljandi Metalli naiskonna treener Margit Keerutaja tõdes mängujärgses ülevaates naiskonna kodulehel, et kuigi kaotus tuli geimivõiduta, ei saa öelda, et mängupildis oleks kogu mängu jooksul vastane tugevalt domineerinud. «Oli teada, et vastane on tugev ning meie meistriliigas uustulnukas. Kogu võistkond mängis hingestatult mängu esimesest punktist viimaseni,» ütles Keerutaja.