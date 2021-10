Tauno Lipp: sellise mänguga, mida suutsime näidata, me esiliiga ega ka meistriliiga tasandil häbenema ei pea

«Meie poolt oli igati tipp-topp mäng. Sellise mänguga, mida suutsime näidata, me esiliiga ja ega ka meistriliiga tasandil häbenema ei pea,» tõdes Viljandi Võrkpalliklubi meeskonna peatreener Tauno Lipp. Seejuures tõi ta võrdluse, et ülemöödunud nädalal mängis Tallinna Selver meistriliiga kohtumise Pärnu Võrkpalliklubi vastu, mille skoor jäi 3:1, seegi kord valitseva Balti meistri kasuks. Erinevus on Lipu sõnul see, et tema juhendatavad mängivad esiliigas. «Selver võitis Pärnut praktiliselt sama tulemusega. Tänasel päeval ongi meistriliiga esiotsas Tartu ja Selver – nemad on klassi võrra paremad kui järgnevad klubid.»