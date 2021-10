Kumus äsja avatud näituse «Talomuro ilmaruum. Lõuna-Eesti loojad» kuraator, kunstiteadlane Liis Pählapuu möönab, et paraku ei ole Lõuna-Eesti kunstnikke ja nende loomingut tõepoolest seni eraldi vaadeldud. Ometi on just Lõuna-Eestist pärit paljud Eesti kunstielu olulised tegijad ja algusaja modernistlikud võtmeautorid, kelle looming on mudinud meie kujutluspilte ja vorminud arusaamu lõunaeestilikkusest. Tähtis koht nende seas on Viljandimaaga seotud loojatel.