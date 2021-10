Verevarud ootavad täiendust

Lisaks teadmisele, et on head teinud, saab doonor kaasa väikse meene. FOTO: Marko Saarm

Täna kella 9.45–13 on Viljandis Sakala keskuses doonoripäev. Nagu on näha Tartu ülikooli kliinikumi verekeskuse kodulehelt, on enamiku veregruppide varud madalad.