Kuidas on lood Viljandi haigla töötajate motivatsiooniga võrreldes näiteks esimese ja teise lainega?

Me ei pea võrdlema motivatsiooni siis ja nüüd – olukorrad on erinevad. Lühikese ajaga on haigla kohandanud end väga-väga kiiresti, et pakkuda kvaliteetset teenust ja aidata abivajajaid.

Esimese laine ajal inimesed pingutasid ja säilis lootus, et tänu vaktsineerimisele olukord stabiliseerub, kahjuks aga elu näitab, et elanikkonna seas on jätkuvalt palju vastaseid ja vaktsineerima ei tulda enne, kui riik pole sundinud ja elu päris kinni keeratakse. Suurel osal elanikkonnast kahjuks puudub vastutustunne ja see teeb meditsiinipersonali jõuetuks. Tunneli lõpus valgust ei paista... Kurb on lihtsalt see, et kui meil praegusel kriisiajal on olemas vahendid, mida varem ei olnud – vaktsiinid –, siis jääb ikka arusaamatuks, miks ei lasta ennast ja oma lähedasi vaktsineerida, sest see võimalus on nüüd ju olemas. Vaktsineeritud võivad muidugi samuti haigestuda, kuid reeglina mitte kuigi raskelt ja nad ei koorma haiglaid.

Motivatsioon ja jaksamine – kui lihtsalt enam ei jõua, kui on lootusetu tunne, mis motivatsioonist me saame siin rääkida? Meie ise ja meie kolleegid pole saanud korralikult puhata, sest paljud on vastutulelikkusest teinud ka puhkuste ajal lisatööd, sest niipalju kui jaksatakse, niipalju püütakse ju anda oma panust, aga elanikkond peab aru saama, et tervishoius töötav personal lihtsalt ei jaksa enam. Ka neid peab aitama ja meie küsime nüüd, et mismoodi aitab ühiskond tervishoiutöötajaid praegusel hetkel? Milline on igaühe panus, et ka abistajat aidataks?

Mida saate ise teha töötajate motiveerimiseks?

Viljandi haiga on teinud oma võimaluste piires mida suudab. Rahalised võimalused on meie haiglal piiratud, abi peaks tulema riigilt. Raha võib olla motivaator, aga see ei ole pikaajaline lahendus. See ei aita väsimuse vastu ega võta ära töökoormust ja kui kõrgem tasu algselt tekitaski motivatsiooni, siis nüüd see enam nii ei ole.

Mis motiveerib töötajaid? Tõenäoliselt kõige enam normaalne töökoormus, stabiilsus, väljaõppinud ja toetavad kolleegid, töö keskkond, tööandja ja ühiskonna poolt väärtustamine, töötasu ja kindlasti midagi veel. Töötajate ennastületavat panust muidugi märgatakse ja tunnustatakse, korraldatakse tänuüritusi. Meie haigla hoolib oma töötajatest, kuid praegune kriisiolukord on tõsiselt murettekitav.

Ka laiemal elanikkonnal lasub vastutus mõelda, aru saada ja anda nüüd omapoolne panus, et leevendada praegusel hetkel tekkinud olukorda. Igaühel väljaspool tervishoidu on võimalus panustada vaktsineerimise läbi, et tervishoiu toimimine säiliks või ... Õigem oleks praegusel hetkel juba öelda, et see taastuks.

Missugused on haigla ootused riigile töötajate leidmisel ja motiveerimisel?