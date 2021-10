Sõudeklubi suvehooaeg lõppes ehk Kuidas klubi uue paadi ja hiir tüki juustu sai

Nokitsemine ja oma kätega asjade tegemine on Tiidu hobi olnud kaua aega ning nõnda tekkiski kevadel mõte üks paat valmis ehitada. "Ostsin internetist paadi joonised, ise ei teagi, miks," muigas Tiit, kelle sõnutsi mängis oma rolli ka see, et koroona-aegsel suvel kippus üle jääma nii raha kui ka ideid vaba aja sisustamiseks. "Lisaks on nokitsemine hea viis mõtted tööst eemale saada."

Andres Tiit sõnas, et tegu on esimese paadiga, mis ta ise valmis ehitanud on. "Ega teist sellist ei tahaks ega jaksakski teha," ütles ta muiates. Paadi ehitamine sai alguse mai lõpus ning kestis oktoobrini. Kuudepikkuse töö vili jääb edaspidi sõudeklubi kasutusse ning peamiselt hakkavad sellega sõitma ilmselt noored, kellel veel akadeemilise paadi peale asja pole. Rohkem paat ei kannagi kui 95-kilost sõudjat, nii et Tiit teatas rõõmsalt või kahjurõõmsalt, et ta ise ei saagi järele proovida talviselt jahedas ilmas, kas paat ikka vett peab. See jääb kellegi teise ülesandeks.