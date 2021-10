Tellijale

Viljandi laululava taga on küngas ning künkale on tegelikult rajatud kalmistu. Ühelt poolt saab minna kalmistuni kitsukest treppi mööda, seejärel avada suure ja veidi roostes värava ning astuda sisse. Kui teiselt poolt läheneda, siis ei paista ristiga mälestusmärk lühematele inimestele üldse silma ning turistid ei pruugi aimatagi, et tegu on sakraalse paigaga.

Keskpäeval sõitiski kohale Olav Harjo osaühingust Elermo ning asus ettevaatlikult kallist georadarit auto pakiruumist välja tõstma ja seadistama. Umbes 60 000 eurot maksev seadeldis on kallim kui nii mõnegi inimese korter ning seda hinda kuuldes astus ajakirjanik aupaklikult sammukese tagasi. Igaks juhuks.

Suur valge riistapuu meenutab välimuse poolest veidi muruniidukit ning umbes samamoodi seda ka kasutatakse: hoolikalt lükates edasi-tagasi üle uuritava maa-ala, nii et ükski ruutsentimeeter vahele ei jääks. Saadud salvestis on kolmemõõtmeline kujutis tervest maa-alast, mis vaadatakse pärast arvutis üle. Ülitäpne geopositsioneerimisseade, mis töötab sentimeetri täpsusega, annab arheoloogidele teada kalmistu pinnasesse peitunud iga eseme täpse asukoha. "Kui ese on suurem kui paar sentimeetrit, siis jääb see kindlasti peale," kinnitas Harjo.