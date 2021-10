Veel pühapäeval teadsid Põhja-Sakala reformierakondlased esimese lugemise põhjal, et neil on volikogu mandaadist puudu kaks häält. Kui esmaspäeval hääled veel kord üle loeti, tuli neile hääli juurde. Siis lisandus kõigi nimekirjade peale kokku 13 häält, mis varem olid kehtetuks kuulutatud. Reformierakonna nimekirjal jäi nüüd kahe asemel puudu vaid üks hääl, et volikogus kohta saada.