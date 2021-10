Keda peaks huvitama, et Soomaal majad lagunevad; et seal enam hobuvankriga ei sõideta; et soid taastatakse, kuid see muudab aastatepikku väljakujunenud ökosüsteemi; et metsad langevad ja inimesed kolivad linna? 65-aastast Ulvi Rosenbergi huvitab. Tema astub kogu oma olemusega vastu tänapäeva tarbimiskultuurile: toimetab Tipu küla ainsa põliselanikuna Halliste jõe kaldal Venesauna talus, soovib säilitada Soomaa iidset kultuuri ja kasvatada hobuseid ega nõustu oma maad müüma, sest ei lepi mõttega, et sealt mets maha võetakse.