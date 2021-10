Majandusministeerium ei soovinud mullu Sakalale kommenteerida 200 000 euro eraldamist ning lisas mitteametlikult, et nimetatud summa on kunagise Võhma linnapea, nüüdse riigihalduse ministri Jaak Aabi töövõit. See tähendab, et just Aabi eestvõttel anti Põhja-Sakalale nimetatud summa.