Viljandi linnavalitsus leidis septembris ehitaja, kes teeb Lossi tänaval kunagisele raamatukoguhoone katusele avariiremondi, et see talvel päris sisse ei kukuks. Hanke võitnud osaühing Eesti Katusemeistrid on asunud lohku vajunud katuselt kive eemaldama.