Uuringu tulemusi vahendanud sotsiaalministeerium märgib, et suhtumine sellistesse inimestesse on Eestis üldjoontes hea, kuid asja aitaks veelgi paremaks muuta suurem teadlikkus nende inimeste eripäradest. Nii leiab 70 protsenti küsitletuist, et tunneks ennast psüühilise erivajadusega inimestega suheldes mugavamalt, kui teaks neist enam. Eriti oluline on teadlikkuse suurendamine muu emakeelega elanikkonna hulgas, kes suhtuvad psüühilise erivajadusega inimestesse eestlastest ettevaatlikumalt.