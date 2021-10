Päev pärast valimisi pöördus vallavalitsuse poole Endel Pastaruse poeg, kes kahtlustas, et tema alkoholiprobleemide kätte sattunud isalt osteti hääl pudeli viina eest. Pastaruse kodumaja küljes oleva turvakaamera salvestiselt on näha, kuidas pühapäeva õhtul tuli tema hoovi Reformierakonna kandidaat Kairi Kärner koos mitme inimesega ning ta istus autosse ja sõitis koos nendega ära. Poole tunni pärast tuli auto tagasi, Pastarus väljus ja talle anti pudel viina. Pojal tekkis kahtlus, et tema isa viidi valima ning tänutäheks anti alkoholi.