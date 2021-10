Suure-Jaani pakub kuurortlinna teenust

Tänavu märtsist Tervisekoja juhatajaks saanud Mulgi vallast pärit Indrek Palu sõnul tuleb maapiirkonnas niisugust koostööd teha. Talle oli olnud kohe tööle asudes selge: selleks et spaa end ära toidaks, on vaja sinna ka turiste tuua. Kohalikele seati aga sisse kliendikaart, et neile valla toetatava veemõnula hind soodsam oleks.