Ehituse valmimise tähtaega on edasi lükanud nii tarneraskused ehitusturul kui planeeritava maksumuse ületanud mööblihange. Tarneraskuste tõttu on mitu olulist tööd jäänud kavandatud ajal tegemata ning ehitusprotsess venib pikemaks. Samuti ületas esialgne mööblihange vallavalitsuse arvestusliku hinna. Vald pidi mööblihankeks andma rohkem raha, kui oli planeeritud, ning kooskõlastama selle vallavolikoguga.

13. oktoobril tunnistas vallavolikogu mööbli ostmise ja paigaldamise hankes edukaks osaühingute Kumer Saag ja A&T Trading ühispakkumise. Kahe nädala jooksul pärast hanke võitja kinnitamist on võimalik esitada vaidlustusi. Juhul kui pretensioone ei laeku, saab vallavalitsus sõlmida kuu lõpus eduka pakkujaga lepingu, mille täitmise tähtaeg on kolm kuud.