Viljandi kalameestele on teada, et siinsetes ojades leidub jõevähki. Vähi leidis vast avatud Valuoja tunneli ojasängis kõndimas ka linnakodanik Ene Kukumägi. Spetsialist soovitab jätta üksikult ringiluusivad vähid puutumata ning kui tegemist on võõrliigiga, võib juhtuda, et aitamise asemel tehakse karuteene kohalikule jõevähile.