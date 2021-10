Priit Toobali sõnul on Keskerakonna kõige olulisem nõudmine koalitsioonilaua taga Suure-Jaani kooli renoveerimine. FOTO: Postimees

Põhja-Sakala vallas alustati esmaspäeva õhtul koalitsiooni moodustamise koosolekuid ning plaanid soovitakse selgeks rääkida nädala jooksul. Teisipäevast liitub kõnelustega ka Isamaa. See tähendab, et koalitsioonikõneluste õnnestumise korral on valimised võitnud valimisliit Kogukonna Hääl üksi opositsioonis.