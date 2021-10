Maakonda lisandus 50 koroonapositiivset

Viljandimaal on mitu kollet. Terviseameti meediasuhete spetsialisti Kirsi Pruudeli sõnul nakatutakse enamasti perekonnas ning päris mitu juhtumit on ka õppeasutuses. "Lisaks on üks tervishoiuasutuse kolle Viljandi haigla õendusabis," märkis ta.