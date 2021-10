Viljandi linna valimiskomisjoni aseesimees Kadri Kobin ütles, et igal aastal on see nii olnud, et esmavalijatele on antud pastakaid või šokolaadi. "Varem on iga komisjon ise otsustanud. Sel korral tellisime klaasist veepudelid Viljandi linna tunnusmärgiga," rääkis ta. "Kõik, kes jaoskonda tulid ja olid esmavalijad, said selle meene."