Noorte pärimusbändide konkursil astub võistlusse kaheksa ansamblit

Eesti pärimusmuusika keskuse juhataja Tarmo Noormaa sõnul on kõik noortega seotud tegevused keskusele äärmiselt olulised. "Need noored on tuleviku pärimusmuusikud ja pärimusmuusika õpetajad ehk pärimuse edasikandjad. Pärimusbändide konkursiga soovime neile anda kogemuse ja tunnetuse, kuidas pärimusmuusikuna esinemiseks valmistuda, kava kokku panna, teistega kokku kõlada ja päriselt laval olla ning publiku melu nautida. Loodame, et see innustab noori veelgi enam harjutama ja pärimusmuusikaga tegelema," rääkis Noormaa.