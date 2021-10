Eesti televisiooni saatele "Terevisioon" andis teisipäeva hommikul intervjuu kooli direktor Krista Andreson, kes nentis, et töötajatega oli olukord kõige raskem eelmisel nädalal, aga nüüd on asi hakanud paranema ning õpetajad naasevad. Ta täpsustas, et sugugi kõik õpetajad polnud rivist väljas koroonaviiruse tõttu, sest oli neid, kes pidid olema kodus haige lapsega või põdesid mõnda muud haigust. Raskelt haigeid direktori andmetel ei ole.

Terevisioonis tehtud intervjuu oli ajendatud asjaolust, et raskel hetkel tulid koolile appi neli Viljandi jalgpalliklubi Tulevik töötajad, kes võtsid osa tundide andmise enda peale. Saatejuhi küsimusele, kas ka teised, näiteks kultuuriakadeemia, on pakkunud abi, vastas Andreson, et otseselt keegi abi pakkunud ei ole, aga ta oleks kindel, et kui ta Viljandis ükskõik millise institutsiooni uksele koputaks, siis ta abi saaks. "Koolidel on aga kindlasti ka endal lahendused, kuidas keerulistes situatsioonides hakkama saada," kinnitas ta.