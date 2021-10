Valimisliidu Südamega Viljandis esinumbri Helmen Küti sõnul saab linna edukalt juhtida vaid siis, kui linna juhtiv koalitsioon suudab olulistes küsimustes kokkuleppele jõuda. Reformierakonna ja Keskerakonnaga on tema hinnangul tulevikku vaatav võimuliit teostatav. „Muutusi saab ellu kutsuda ainult koalitsioonis. Meie soovime koostööd teha nende poliitiliste jõududega, kellega saame oma programmi realiseerida ja esmaste kõneluste põhjal usun, et ühes Reformierakonna ja Keskerakonnaga on see võimalik,“ sõnas Helmen Kütt.

Ta tõdes, et nii valimisliidul kui ka Reformierakonnal on laialdane linnarahva mandaat ning viljandlaste huvides on see, kui rahvaesindajad neile usaldatud hääli vastutustundlikult kasutavad. Keskerakonda hindas Kütt oluliseks tasakaalustavaks jõuks kahe suurema valimisnimekirja juures.

Reformierakonna esinumber Madis Timpson ütles, et esimesed kohtumised on seljataga ja edasi võiks tegutseda kindlas teadmises, et koos suudetakse moodustada võimekas ja linnakodanike huve teeniv linnavalitsus. “Läbirääkimised on alles algamas, ent puutepunkte ja ühiseid mõtteid on meil selgelt rohkem kui erimeelsusi,” ütles Timpson ja lisas, et kolme poliitilise jõu vaadetes suuri sisulisi lahknevusi pole. “See oli selge juba valimiskampaania ajal, mis kulges Viljandis tervikuna vastastikuse austuse õhkkonnas ja väärikalt.”

Timpsoni sõnul Reformierakonnal läbirääkimistel punaseid jooni pole. “Selleks pole lihtsalt põhjust, sest nii Südamega Viljandis kui Keskerakonna programmilised vaatepunktid on Viljandi linna huvisid silmas pidades meie omadele piisavalt lähedased.”

Keskerakonna Viljandimaa piirkonna juht ja Viljandi linna esinumber Jaak Aab tunnustas valijaid Keskerakonnale jätkuva toetuse näitamise eest ning avaldas heameelt koalitsioonikõneluste alustamise üle. Moodustuv koalitsioon saab olema eelkõige näoga inimese poole, mis tähendab linnakodanikest hoolimist ja nende kaasamist.

"Rõõm on koostööd alustada koalitsiooniga, kus osapooled mõistavad teineteist ja kelle esmane ühine soov on leida häid lahendusi. Jätkame linna stabiilset ning kindlat juhtimist, et Viljandi saaks areneda kooskõlas linnaelanike soovidega," ütles Jaak Aab.