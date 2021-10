Võtmeküsimuseks koalitsiooni loomisel kahe enim hääli saanud nimekirja vahel saab nähtavasti Viljandi linnapea koht. Helmen Kütt on öelnud, et tal on kindel soov saada linnapeaks, ning sama on öelnud ka Reformierakonna linnapeakandidaat Madis Timpson. Kui emb-kumb oma soovist loobuks, oleks valimisliidu sünd Isamaa esimehe Helir-Valdor Seedri hinnangul ilmselt juba ainult vormistamise küsimus.