Pühendusmündid lastakse pankade ja jaekaubanduse kaudu ringlusse 20. oktoobril, tiraaž on miljon. Need kehtivad ametliku maksevahendina kogu euroalal. Mündikaarte on tehtud 12 000 ning sellise komplekti hind on 10 eurot.

Mündi on kujundanud disainer Maria Meos. Mündikaardi autor on Eesti kroonide kujundaja Vladimir Taiger, kes osales nõustajana ka mündi kujundamise juures. Mündid vermiti Leedu rahapajas.

Maria Meos on Tallinnas tegutsev disainer, kes töötab loovagentuuris Kontuur Leo Burnett. Ta on lõpetanud kujundusgraafika eriala Eesti kunstiakadeemias. Maria osales hundimündi kujunduskonkursil õpingute ajal.

Pühendusmündid on ringlusse lastavad käibemündid, mille liikmesriiki tähistava ehk rahvusliku külje tavakujundus on asendatud erikujundusega, et jäädvustada mõnda rahvuslikku või üleeuroopalise tähtsusega sündmust või teemat. Mündid kehtivad seadusliku maksevahendina kogu euroalal. See tähendab, et neid võib kasutada ja tuleb vastu võtta nagu mis tahes muid euromünte.