EKRE esinumber Rein Suurkask tunnistas, et poliitiline olukord linnas on järgmise nelja aasta jooksul igal juhul huvitav, sest varasemad suured erakonnad kaotasid kohti ning väiksed said neid juurde. "Ilmselgelt mängitakse volikogus võimuliit ümber," sõnas ta.