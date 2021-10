Seda, kas nelja kohaga on võimalik võimuliitu pääseda, ei osanud Seeder öelda. Ta kinnitas, et ööl vastu esmaspäeva kellegagi kõnelusi pidama ei hataka. "Ainult helistatakse ja soovitakse õnne," lisas ta.

Küsimusele, kas on võimalik, et kaks võitjat Reformierakond ning Südamega Viljandis moodustavad peatselt võimuliidu, vastas Seeder, et see on võimalik, sest 15 kohta 27-kohalises volikogus on päris tugev enamus. "Mida vähemate osalistega koalitsiooni moodustada, seda lihtsam," lisas ta.