Isamaa erakond ootab tulemusi Legendis

"See on nagu kinnisvaras, et oluline on asukoht, asukoht ja asukoht," ütles erakonna Viljandi nimekirja liige ja linnavolikogu saadikurühma juht Harri Juhani Aaltonen naljatledes, vihjates asjaolule, et Reformierakonna liikmed ootavad tulemusi ümber nurga Viljandi kohvikus ja valimisliidu Südamega Viljandis liikmed teisel pool maja vinoteegis Mulks. Nii saaks pärast tulemuste selgumist alustada kohe võimuliidu loomist.