Kesklinna kooli kõige rahvarohkem päev on olnud ametlik valimispäev, mil on hääletamas käinud rohkem inimesi kui teistel päevadel kokku. Valimisjaoskonna esimees Sille Soo kinnitas, et valimispäev on möödunud väga töiselt ning neist vähestest piirangutest, mis valimisjaoskondades kehtivad, peetakse üldjuhul kenasti kinni.