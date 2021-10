Kaubamaja hoovis sai seista vaktsiinibussi järjekorras ja valmistuda kriisiks

"Väga paljud inimesed ütlevad, et neil on varud keldris juba olemas, ning tõepoolest, vanemad inimesed, eriti need, kes on sõja üle elanud, korjavad varusid," rääkis naiskodukaitsja Kai Kannistu. "Kuigi saame ka sellist tagasisidet, et mida selle riisiga teha, kui elad kortermajas ning pole võimalust seda keeta. Aga see ongi mõttekoht, mis vajab lahendamist. Mida ma teen, kui paar päeva elektrit pole? Mida ma söön?"