"Ma ei ütle, keda valisime, aga ta on siit kandi mees ja usume, et ta suudab ära teha need tööd, mida vaja. Valisime õigema mehe," teatas 90-aastane Armilde Põder. Teda saatnud omajagu noorema Maie Kotova sõnul oleks Kärstnas palju, mida paremaks teha. Näiteks suviti niitmistööd teha.