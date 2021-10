Viljandimaale lisandus 41 koroonaga nakatunut

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 elaniku kohta on Viljandimaal 984, millega oleme maakondade arvestuses üheksandal kohal. Kõige suurem on nakatumus Põlvamaal, kus 100 000 elaniku kohta on nakkusnäit 1595, kõige väiksem aga Hiiumaal, kus see on 247.