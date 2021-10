Riina Kalda auto pagasiruumis ootasid suurtes kottides Haaslavast tema Carpio kalamajandist toodud maimud, kellest osa peagi linnapea Madis Timpsoni ning kalameeste Igor Naela ja Taavi Kobina abiga vette lasti. Enne veel andis Kobin märku, et kotte koos kaladega tuleks veidi vees hoida. See oli tarvilik, et kuni kümne sentimeetri pikkused maimud jahedama temperatuuriga harjuksid.