Justin Petrone: Paala järve Vaala baari otsides

Tean Paalalinnast väga vähe. Ma ei tea isegi, kuidas see linnaosa oma nime sai. Mõned aastad tagasi kohtasin vinoteegis Mulks paari vanemapoolset inimest, kes olid enne 1960-ndatel lahvatanud ehitusbuumi Paalalinnas elanud. Nad ütlesid, et enne kõikide nonde majade kerkimist oli see justkui maakoht ning lapsed said seal metsatukas ja oja kaldal ringi hullata. Siis aga ehitati sinna suured kortermajad ning rajati tehisjärv, mida nüüd Paala järveks kutsutakse.