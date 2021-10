«Me oleme praegu Belgias. Krossirajal,» teatas Eesti külgvankriga mootorrataste krossi esinumber Kert Varik neljapäeval, kaks päeva enne maailmameistrivõistluste viimast etappi minu pärimise peale «Ega te parajasti autoroolis või trennis ole?». «Kas te Hollandis ei peaks olema?» imestasin, teades, et just seal on kavas hooaja viimane etapp, ning sain lustaka vastuse: «Need on ju kõrvuti ja nii lähedal. Nagu Eesti ja Läti.»