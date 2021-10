Arvi Rätsep ja Elle Toomsalu­ on enda loodud koduga väga rahul. FOTO: Elmo Riig

Arvi Rätsepa ja Elle Toomsalu kodu, mille Viljandimaa kodukaunistamise komisjon vabariigi presidendile tunnustamiseks valis, võlub ürgse ilmega. Krundi äärele jääva oja keskel on mitu saarekest, millel koprad on puude kallal mehist harvendust teinud. Teispool oja on järsk põlispuudega nõlvak.