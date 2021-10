Viljandi spordikooli judo­treener Viljar Kannel nentis, et tema põhimõte kasvandike treenimisel on liikuda tasapisi tippu. «Olen juba piisavalt kogenud treener ja mul pole vaja välktipputõusu, äkilisi sähvatusi. Tahan, et see toimuks harmooniliselt neidude ja poiste füüsilise arenguga.»