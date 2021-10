Kui 4.–10. oktoobrini kestnud ettevõtlusnädalal püstitati Viljandimaa konverentsil intrigeeriv küsimus, kas mikroettevõtlusega on võimalik saada ratsa rikkaks või otse hullumajja, ütles Viljandimaa arenduskeskuse juhataja Elmo Puidet oma 22-aastase kogemuse pealt, et mõlemad on võimalikud ja isegi ühel ajal.