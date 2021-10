Valla valimisbusside graafiku juurde pandud valimisreklaam tekitas paraja segaduse

Teisipäeval, 12. oktoobril ilmus Põhja-Sakala valla kodulehel teade, et vallavalitsus ei maksa valimisbusside eest, mis pidid Tääksi ja Olustvere kandi valijaid 16. ja 17. oktoobril jaoskonda ning tagasi koju sõidutama. Põhjuseks oli valimisreklaam, mille üks kandidaat oli lisanud valla bussi graafikule. Järgmisel päeval aga otsustas vald, et paneb bussi siiski käima ning palub kandidaadil oma reklaam eemaldada.

See kandidaat oli valimisliidus Kogukonna Hääl volikokku pürgiv Sergei Vassiljev, kes Tääksis asetas valla pandud bussiaegadega plakatile oma valimisreklaami ning viis vallaelanike postkastidesse trükised, mille ühel küljel oli seesama valimisbusside graafik ning teisel pool tema enda valimisreklaam. Nüüdseks on selge, et vald siiski korraldab bussitranspordi ning kandidaat peab vähemalt avalikult üleval oleva reklaami bussigraafiku kõrvalt eemaldama.