Tartu tänav saab valmis novembri lõpuks

Abilinnapea Kalvi Märtini sõnul on Tartu tänava ehitustööde tähtaja edasilükkamine seotud tarneraskustega. "Sõidutee katteks tulevad sillutuskivid telliti küll kohe pärast ehitustööde lepingu sõlmimist, kuid tarneraskuste tõttu saabuvad need Viljandisse alles 20. oktoobril," selgitas abilinnapea. "Kivid tulevad otse tehasest ja need pole saavutanud oma lõplikku tugevust, seetõttu ei saa sillutisel pärast kivide mahapanemist vähemalt nädal aega sõita."