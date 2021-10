Ajakirjanikud leidsid, et kuigi Viljandimaa valdadel on haldusreformi järgne ühte sulamine läinud erineva tempoga, on märke ühinemisega kaasnenud muredest kõigis. Eriti selged on ühinemiseelsete omavalitsuste piirid Mulgi vallas, kuid ka Põhja-Sakalas, kus eelmised valimised läksid väga etteaimatavalt, on nüüd piirkondlikud pinged tunda andmas.