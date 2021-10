Taastuvenergia on oluline osa rohepöördest. Pilt illustratiivne FOTO: Lilli Tölp

KÄIMAS ON selle sajandi kõige olulisemad kohalike omavalitsuste valimised. Oktoobris valitavatel volikogudel lasuvad senisest suuremad ootused kiire, aga mitte kiirustava rohepöörde suhtes koostöös teadlaste ja kogukondadega. Ees ootaval neljal aastal on kriitiliselt tähtis, et iga otsus ja investeering viiks meid igas Eesti omavalitsuses kliimakindla ja ökokriisita tuleviku poole.