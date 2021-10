Telia Eesti tehnoloogiajuhi Andre Visse sõnul plaanib ettevõte sel aastal laiendada oma 5G võrku nii, et see oleks kasutatav enamikus Eesti linnades, maakonnakeskustes ja suuremates alevikes. Ta avaldas heameelt, et septembris hakkas 5G tööle ka Viljandis.