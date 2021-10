Linn hakkab kergliiklust analüüsima

Linnapea Madis Timpsoni sõnul on uuringute tegemine ja strateegia koostamine olulised tulevaste tegevuste planeerimiseks. "Kindlasti on juba praegu kergliiklejaid meie linnas palju, aga ma usun, et see on kasvav trend ja tulevikus on kergliiklusteede järele kindlasti veelgi suurem nõudlus," lausus Timpson. "Selleks on aga vaja jalgsi ja rattaga liiklemise võimalusi linnas parandada. Strateegia aitab paika panna praegused ohu- ja kitsaskohad ning tulevikuks arengud ja muutused."