Linn proovib maa alt leida mõisnike hauatähised

Viljandi linnavalitsus küsis töö hinda osaühingult Elermo, kes kaardistab maa-aluseid objektide seadeldisega, mida kutsutakse georadariks. Teadaolevalt on kalmistule maetud viis Viljandi mõisnikeperekonna liiget: parun Oswald Paul Conrad Constantin von Ungern-Sternberg, paruness Marie Anna Eugenie von Ungern-Sternberg, Otto Oswald Karl von Mensenkampff, paruness Emily Sophie Alexandrine von Ungern-Sternberg ja Alexandrine Alice Emily von Mensenkampff.

Ehkki mõisnike kalmistul on taastatud osa piirdemüürist, alale paigutatud mälestuskivi ja restaureeritud kalmistuvärav, ei ole ükski hauatähis nähtaval ning nüüd soovibki linn teha selgeks, kas tähised on üldse alles ning kus need täpselt asuvad.