See Trepimäe ja Liiva tänava vahel paiknev tänav, minu kodutänav, on seniajani linna kaardil – ulatudes Kraavi tänavast Ranna puiesteeni. Ometi on tänava selles osas, kus algab äkiline langus, vaid väga järsk ja konarlik jalgrada läbi vohava lõikeheina, võilillede, ohakate ja nõgeste. Mina saan hakkama, olen ju endine karjatüdruk, aga on palju inimesi, kelle tervis pole nii hea kui mul.

SELLEGIPOOLEST käis Supeluse tänaval suvi otsa vilgas jalakäijate liiklemine. See käigutee on kasulik eriti Ranna puiesteel asuva hosteli Just Rest külalistele – sportlastele ning spordilaagrite noortele Eestist ja ka välisriikidest. Supeluse tänav on otsetee algus, kui tahta jõuda Kraavi tänava kaudu Rohelisse kohvikusse või näiteks Koidu Konsumisse, mööda seda saab Tartu tänavale ja edasi linna. Supeluse tänava algusest Kraavi ja Oru tänavat pidi minnes on kiviviske kaugusel raekoja plats, Johann Köleri monument, muuseum, meie kuulsad lossimäed ja hulk kultuuriasutusi.