VALIMISED lähenevad, aga asjad ei liigu. Õnnetu kunstiteos on Viljandis seniajani kastis ja keegi ei tea, mitu pesakonda linnupoegi seal on välja haudutud või mitu lindu on kujule pähe lasknud. Vanarahva tarkus aga ütleb, et see, kui lind pähe teeb, toob rahaõnne. Ei tea, kas Jaak Joala kuju selle raha endale saab, aga kuhugi seda vaja on ja lausa hädasti, sest raha ju on see, mis paneb rattakesed liikuma, teeb inimesed rõõmsaks ja viib elu edasi.