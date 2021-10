President ametiaja viimases intervjuus: see nügimise asi on päris hästi välja tulnud. Võib-olla nügiks edasi siis

Esmaspäeval ametist lahkuv vabariigi president Kersti Kaljulaid on tihti kõnelnud tegude keeles. Kui ta tahtis toetada EKRE võõrtööjõupoliitikat kritiseerinud Mangeni PM-i juhti Meelis Vennot, sõitis ta vaatama selle firma lehmalauta. Et ärgitada inimesi maski kandma, jaotas ta neid Ugala teatri fuajees. Puhta keskkonna eest võitlemise toetuseks osales Kaljulaid Viljandis prügijooksul ja tervislike eluviiside propageerimiseks paljudel spordivõistlustel, näiteks Mulgi uisumaratonil. Sõnavabaduse eest seistes tõmbas president parlamendi ette minnes selga pusa kirjaga «Sõna on vaba». «See sõnum oli vaja edastada. See sõnum sai edastatud,» ütleb ta. FOTO: Elmo Riig