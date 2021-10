Läti Post pani Riiga püsti esimese Cleveroni roboti

E-kaubanduse populaarsus on kõikjal Euroopas ning sealhulgas Lätis järsult suurenenud ning saadetiste arv on viimastel aastatel kasvanud märgatavalt. Õues seisvast pakiautomaadist saavad kliendid oma pakid kätte ööpäev läbi seitsmel päeval nädalas.

Läti transpordiminister Tālis Linkaits ütles pakirobotit avades, et ülemaailmsed ostusuundumused ja koroonapandeemia on aidanud kaasa postisektori kiirele kasvule ning seetõttu peab Läti Post riigi suurima posti- ja logistikaettevõttena ajaga kaasas käima ning pakkuma klientidele mugavaid lahendusi.

Läti postifirma juhatuse esimees Mārcis Vilcāns rääkis, et postiteenuse kasvust ja muutustest tulenevalt on Läti Post teinud viimastel aastatel suuri muudatusi, sest nõudlus traditsioonilise postiteenuse järele on vähenenud, kuid tunduvalt on kasvanud e-kaubanduse maht. "Me käime üha vähem füüsilistes poodides, selle asemel ostleme virutaalselt," rääkis Vilcāns. "Samuti tuleb aina rohkem tooteid klientideni toimetada üha kiiremini ning viisil, mis on ka kliendile mugav. Selle kõige tulemusena muutuvad üha olulisemaks kaupade rahvusvaheline logistika ja netist tellitud kaupade üleandmise lahendused, mis peavad omakorda kohanduma klientide igapäevase rutiiniga.”