Kaks aastat tagasi Abja-Palu­oja neli üsna õnnetus seisus katlamaja ja kehva kütte­torustiku enda kätte saanud soojatootja SW Energia võis sel sügisel ametlikult kuulutada, et kogu soojasüsteemi uuendamine, mis võttis ligi miljon eurot, on lõppenud ning selle tulemusena võis hinna langetada eelmise aasta 88 eurolt 78,50-le eurole megavatt-tunni eest. Viljandi linnaga võrreldes on hind siiski endiselt omajagu kõrgem, sest Viljandis küsib soojatootja Esro megavatt-tunni eest vähem kui 64 eurot.