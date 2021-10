Mitme asjaolu koosmõjul jõudsid jõulud pakindusse varakult

Osaühingu Itella Estonia kliendikogemuse juht Triin Parmsoo ütles, et lausa jõuludeaegne maht veel käes ei ole, kuid viimastel nädalatel on pakkide tellimist kasvatanud suured ostukampaaniad, samuti on oma mõju pensionifondidest vabanenud summade laekumisel ja palgapäevadel.